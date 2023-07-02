Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.