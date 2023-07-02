Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...