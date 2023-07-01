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    • Ekonomi
    • 01.07.2023 16:56
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    • 01.07.2023 16:56
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    Kenarda köşede 82.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olan sevinçten dört köşe olacak! 32 günlük kazancınız...

    Bankalarda sunulan mevduat faiz oranları yatırımcılar için önemli bir tercih faktörü haline geliyor. Parası olan vatandaşlar katbekat mevduat hesaplarıyla birikimiyle ekstra kazanç sağlayabiliyor. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Banka hesaplarında parası olanlar için müjdeli haberler duyuruluyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Bu bağlamda da müşteri kazanma amacıyla yoğun bir rekabete giriyor. Birikimi olan vatandaşlar en yüksek getiriyi sağlayan yerleri öğrenmek ve buna göre hareket etmek istiyor. Mevduat hesabı sahipleri altın gibi güvenli yatırım araçlarına ek olarak paralarını hesaplarına yatırarak değer kazandırma fırsatı buluyor.

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        Faiz Oranı
        %25,50
        Net Getiri
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            Fransa’da sokak alevleri büyüyor!
            Haberler Ekonomi Kenarda köşede 82.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankalarda parası olan sevinçten dört köşe olacak! 32 günlük kazancınız...
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