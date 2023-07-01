50.000-100.000 TL'lik bu eski banknotu bulanlar müjde zengin oldunuz! Tek bir tanesi bile servet ediyor! Sizde de varsa...

Ankara'da bir vatandaşın nadir ve hatalı basım olduğu söylenen 50.000-100.000 TL'lik eski banknot dikkat çekti. Söz konusu banknotun üzerindeki hatalı basımın nadir bir durum olduğu ve bu özel parayı koleksiyonerler için daha da değerli kıldığı iddia ediliyor. İnternette bu nedenle hatalı basım banknotlar yer alıyor.