Haziran ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz ayının sonlarına yaklaşmamızla birlikte milyonlarca vatandaş enflasyon oranları hakkında araştırma yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Bu kapsamda özellikle Haziran ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle enflasyon oranı birkaç gün gecikmeli olarak açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?
TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.
BAKAN YUMAKLI GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI
Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından, 'Tarım ve ormancılıkta süreklilik ve verimlilik odaklı bir anlayışla çalışacak, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız' mesajı ile yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetlerin tarımı daha da stratejik bir konuma getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: