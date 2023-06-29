Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi araştırmalar hızlandı. Yeni zamlı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
TARİH VERİLDİ!
Bayram öncesi ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ"Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek." diyerek tarih verdi.
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.