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    Kira için yeni dönem: Arabulucu 1 ayda çözecek!

    1 Eylül’den itibaren başlayacak uygulamayla arabulucular, kira uyuşmazlıklarını en fazla bir ayda çözüme kavuşturacak. Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor.

    Arabulucu 1 ayda çözecek

    Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

    NASIL BAŞVURULACAK?
    Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz olarak yapılacak.

    Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.

        Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının arabuluculara gitmesi bekleniyor. Uygulamayla, uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

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        Haberler Ekonomi Kira için yeni dönem: Arabulucu 1 ayda çözecek!
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