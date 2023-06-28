Site aidatlarına asgari ücret zammı! 2023 site aidatları ne kadar olacak? %34 artış sonrası...

30 DAİRELİK BİR BLOKTA 2 KİŞİ ÖDEYEMİYORUM DEDİ, YİNE DE İPTAL OLUYOR MU?

Kat malikleri genel kurulunu yönetici çağırır, toplantıya katılanların yüzde 50+1 oy çoğunluğu ile kabul edilir. Aidatınızı ödememekle ısrarcı olursanız her ay için yüzde 5 gecikme tazminatı uygulanır ve icralık olabilirsiniz.

Bazı hukukçular kat maliklerimiz kamuoyunda mahkemeye başvurun, aidatı kabul etmeyin gibi düşünceleri var ama bunun kanunda yeri yok. Bu tarz yaklaşımlar toplumun huzurunu bozar bazı hukukçularımızın kaçınması gerekir.