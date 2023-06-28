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    • Ekonomi
    • 28.06.2023 22:48
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    • 28.06.2023 22:48
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    Site aidatlarına asgari ücret zammı! 2023 site aidatları ne kadar olacak? %34 artış sonrası...

    Asgari ücret zammı sonrası apartman ve site aidatlarında da artış yaşanması bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında site aidatları ne kadar artacak sorusu yer alıyor. %34'lük zam sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, site aidatları ne kadar olacak? Aidatlar zamlanacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Site aidatlarına asgari ücret zammı!

    Asgari ücret zammı sonrası site aidatlarında da artış bekleniyor. Peki, site aidatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

    "AİDAT BÜTÇESİNİN YÜZDE 70'İ PERSONEL GİDERLERİ"

    Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Asgari ücret oranlarında yüzde 34 artış oldu. Bir sitenin aylık toplanan aidat bütçesinin yüzde 70'lik bölümü personel giderlerinden oluşmaktadır. Diğer giderler ise hizmet giderleri, peyzaj giderler, temizlik malzeme alımları."

    "YAKLAŞIK YÜZDE 30 ZAM OLACAK"

    "Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 30'luk aidat artışı konutlarda olacak. Her yerde yüzde 30'luk artış gösterecek diyemeyiz. Projeden projeye değişecek. Sitenin fiziki yapısı, saha durumu, çalışan personel, temizlik personellerinin sayısı dediğimizde alınan hizmete göre değişkenlik göstermektedir."

        "AİDATLARA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ"

        "6 ayda bir artışlar oluyor. Asgari ücretteki artışlar nedeniyle yönetici bu artışları yapmak zorundadır. Siz aidat avans tutarına itiraz ediyorsanız, yüksek buldum diyorsanız itiraz edebilirsiniz. Burada bir tek kat maliki bile yöneticinin kendisine tebliğ ettiği aidatı uygun görmeyip fahiş olduğunu düşünüyorsa sitenin yöneticisine itiraz eder."

        Kanunen yönetici de gecikmeksizin kat malikleri kurulunu toplar. Yeni bir proje hazırlar, kat malikleri genel kurulu toplantısında aidat avansının görüşülmesini tartışırlar.

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        Kat malikleri genel kurulunu yönetici çağırır, toplantıya katılanların yüzde 50+1 oy çoğunluğu ile kabul edilir. Aidatınızı ödememekle ısrarcı olursanız her ay için yüzde 5 gecikme tazminatı uygulanır ve icralık olabilirsiniz.

        Bazı hukukçular kat maliklerimiz kamuoyunda mahkemeye başvurun, aidatı kabul etmeyin gibi düşünceleri var ama bunun kanunda yeri yok. Bu tarz yaklaşımlar toplumun huzurunu bozar bazı hukukçularımızın kaçınması gerekir.
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        Haberler Ekonomi Site aidatlarına asgari ücret zammı! 2023 site aidatları ne kadar olacak? %34 artış sonrası...
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