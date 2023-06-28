Dünyayı çılgına çeviren keşif! Kazdıkları yerden oluk oluk altın fışkırdı

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan mezar, İngiltere'nin ilk Hristiyan önderlerinden biri olabileceği düşünülen bir kadına aitti. Mezarda bulunan eşyalar arasında en dikkat çekici olanı, bin 300 yıllık bir kolyeydi. Altın ve kıymetli taşlardan yapılan bu kolye, Londra Arkeoloji Müzesi tarafından "Harpole Hazinesi" olarak adlandırıldı ve türünün en şatafatlı örneklerinden biri olarak değerlendirildi.