Dünyayı çılgına çeviren keşif! Kazdıkları yerden oluk oluk altın fışkırdı

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan mezar, İngiltere'nin ilk Hristiyan önderlerinden biri olabileceği düşünülen bir kadına aitti. Mezarda bulunan eşyalar arasında en dikkat çekici olanı, bin 300 yıllık bir kolyeydi. Altın ve kıymetli taşlardan yapılan bu kolye, Londra Arkeoloji Müzesi tarafından "Harpole Hazinesi" olarak adlandırıldı ve türünün en şatafatlı örneklerinden biri olarak değerlendirildi.
SON DERECE NADİR...
Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak da bulundu. Bu keşif, Orta Çağ dönemine ait nadir ve değerli eserlerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.
Kazı Başkanı Levente Bence Balázs toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini ve ardından parıldayan altın nesnelerin ortaya çıktığını belirtti. Bu önemli buluntuların bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş olması, keşfin değerini daha da artırdı.