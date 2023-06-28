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    • Ekonomi
    • 28.06.2023 17:18
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    • 28.06.2023 17:18
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    Dünyayı çılgına çeviren keşif! Kazdıkları yerden oluk oluk altın fışkırdı

    İngiltere'de yapılan bir inşaat çalışması sırasında büyük bir keşif gerçekleşti. Kazı alanında tesadüfen bulunan bir kadın mezarı, arkeologlar tarafından incelenmeye başlandı. Mezarda yapılan araştırmalar sonucunda Orta Çağ'da yaşamış zengin bir kadına ait olduğu düşünülen kalıntılar ve hazineler gün yüzüne çıktı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

    Çılgına çeviren keşif! Kazdıkları yerden oluk oluk altın fışkırdı

    Kazı çalışmalarında ortaya çıkan mezar, İngiltere'nin ilk Hristiyan önderlerinden biri olabileceği düşünülen bir kadına aitti. Mezarda bulunan eşyalar arasında en dikkat çekici olanı, bin 300 yıllık bir kolyeydi. Altın ve kıymetli taşlardan yapılan bu kolye, Londra Arkeoloji Müzesi tarafından "Harpole Hazinesi" olarak adlandırıldı ve türünün en şatafatlı örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

    SON DERECE NADİR...

    Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak da bulundu. Bu keşif, Orta Çağ dönemine ait nadir ve değerli eserlerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

    Kazı Başkanı Levente Bence Balázs toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini ve ardından parıldayan altın nesnelerin ortaya çıktığını belirtti. Bu önemli buluntuların bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş olması, keşfin değerini daha da artırdı.

        Arkeologlar kazıda buldukları MS 630-670 yıllarına ait mezarda gizli hazineye rastladı. Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu.

        Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.

        Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

            Şimdiye kadar keşfedilen en önemli Orta Çağ kadın cenazesi olarak değerlendirilen parçalarla ilgili Balázs, "Bu eserler bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş.

            Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk. Onları ilk bulan kişi olmak tarif edilemez" şeklinde konuştu.
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            Haberler Ekonomi Dünyayı çılgına çeviren keşif! Kazdıkları yerden oluk oluk altın fışkırdı
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