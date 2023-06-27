HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle enflasyon oranı birkaç gün gecikmeli olarak açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.