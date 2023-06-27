SGK uzmanı duyurdu! 2001-2020 arası sigorta giriş olanlar için yeşil ışık yakıldı! 10-15 yıl primle erken emeklilik kıyağı

Erken emeklilik hakkı için gerekli şartlar SGK uzmanları tarafından açıklandı. Erken emeklilik için belirlenmiş bazı şartlar bulunuyor. SGK uzmanları erken maaş alma hakkından faydalanmak isteyen vatandaşların bu şartları dikkatlice incelemelerini ve gereken başvuruları zamanında yapmalarını öneriyor. Erken emeklilik talepleri kişinin durumuna ve belirtilen şartlara göre değerlendiriliyor.
ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI SUNULDU
Prim günü yetersiz olanlar için doğum ve askerlik borçlanması erken emeklilik fırsatı sunuyor. Ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Emekli olma hayalini kuran fakat prim gün sayısı yeterli olmayanlar için doğum ve askerlik borçlanması büyük bir fayda sağlıyor. Bu imkanlarda artış gözlemleneceği belirtiliyor. Bu da emeklilik sürecini daha erken tarihe çekme şansı tanıyacak.