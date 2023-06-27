Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı! Ayda 4.400 TL maaş bağlanacak: 4 şartı var

Destek ödemeleri vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla çeşitli kalemlerde gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak düzenleniyor. Ay ortasında haftadan itibaren hesaplara yatırıldı. Öte yandan destekler kapsamında başvurular sürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ay ortasında maaşların hesaplara geçtiğini duyurmuştu.
HESAPLARA GEÇİYOR
Haziran ayının 14'ünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıldığını duyurmuştu.
2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.