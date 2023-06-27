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    • Ekonomi
    • 27.06.2023 09:29
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    • 27.06.2023 09:29
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı! Ayda 4.400 TL maaş bağlanacak: 4 şartı var

    Haziran ayının ortalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri hesaplara geçirilmeye başlandı. Bakanlık açıkladığı kriterlere uygun olan kişilere maddi destek sağlamayı hedefleyen bu ödemelerle vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ve yardım ödemelerine dair merak edilen tüm bilgiler duyuruldu.

    Ayda 4.400 TL maaş bağlanacak: 4 şartı var

    Destek ödemeleri vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla çeşitli kalemlerde gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak düzenleniyor. Ay ortasında haftadan itibaren hesaplara yatırıldı. Öte yandan destekler kapsamında başvurular sürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ay ortasında maaşların hesaplara geçtiğini duyurmuştu.

    HESAPLARA GEÇİYOR

    Haziran ayının 14'ünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırıldığını duyurmuştu.

    2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

        Muhtaçlık Belgesine Sahip Olmak: Evde bakım maaşı talep eden kişilerin muhtaç olduğunu kanıtlayan muhtaçlık belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belge, kişinin ekonomik durumunu ve bakıma muhtaç olduğunu belgeleyen bir belgedir.

        Bakıma Muhtaç Olmak: Evde bakım maaşı alabilmek için kişinin gerçekten bakıma muhtaç olması gerekmektedir. Bu durum, kişinin günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştirememesi ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyması anlamına gelir.

        Engelli Raporuna Sahip Olmak: Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin engelli raporuna sahip olması gerekmektedir. Engelli raporu, kişinin fiziksel veya zihinsel bir engelle karşı karşıya olduğunu ve bakıma ihtiyaç duyduğunu belgeleyen resmi bir rapordur.

            Türk Vatandaşı Olmak: Evde bakım maaşı almak için başvuran kişilerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayanlar bu haktan yararlanamamaktadır. Bu şartları sağlayan kişilere devlet tarafından evde bakım hizmeti ve evde bakım maaşı veriliyor.
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            Haberler Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı! Ayda 4.400 TL maaş bağlanacak: 4 şartı var
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