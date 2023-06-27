3600-4500 yıl primle erken emeklilik şansı doğdu! 2000-2020 arası sigorta girişi olana yeşil ışık! SGK uzmanı açıkladı

SGK uzmanları erken emeklilik için şartları duyurdu. Bazı kişiler belirli şartları yerine getirerek erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan şartlar dikkatle inceleniyor. SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre erken maaş alma hakkından faydalanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.
ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI SUNULDU
Prim günü yetersiz olanlar için doğum ve askerlik borçlanması erken emeklilik fırsatı sunuyor. Ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Emekli olma hayalini kuran fakat prim gün sayısı yeterli olmayanlar için doğum ve askerlik borçlanması büyük bir fayda sağlıyor. Bu imkanlarda artış gözlemleneceği belirtiliyor. Bu da emeklilik sürecini daha erken tarihe çekme şansı tanıyacak.