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    • Ekonomi
    • 28.06.2023 08:47
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    • 28.06.2023 08:47
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    3600-4500 yıl primle erken emeklilik şansı doğdu! 2000-2020 arası sigorta girişi olana yeşil ışık! SGK uzmanı açıkladı

    Erken emeklilik hakkı için gerekli şartlar SGK uzmanları tarafından açıklandı. Erken emeklilik için belirlenmiş bazı şartlar bulunuyor. SGK uzmanları erken maaş alma hakkından faydalanmak isteyen vatandaşların bu şartları dikkatlice incelemelerini ve gereken başvuruları zamanında yapmalarını öneriyor. Erken emeklilik talepleri kişinin durumuna ve belirtilen şartlara göre değerlendiriliyor. Prim günü yetmeyenler için borçlanma avantajları sağlanarak emeklilik hakkı tanınıyor.

    Erken emeklilik için müjde!

    SGK uzmanları erken emeklilik için şartları duyurdu. Bazı kişiler belirli şartları yerine getirerek erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan şartlar dikkatle inceleniyor. SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre erken maaş alma hakkından faydalanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.

    ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI SUNULDU

    Prim günü yetersiz olanlar için doğum ve askerlik borçlanması erken emeklilik fırsatı sunuyor. Ancak bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

    Emekli olma hayalini kuran fakat prim gün sayısı yeterli olmayanlar için doğum ve askerlik borçlanması büyük bir fayda sağlıyor. Bu imkanlarda artış gözlemleneceği belirtiliyor. Bu da emeklilik sürecini daha erken tarihe çekme şansı tanıyacak.

        2 YILDAN 6 YILA KADAR...

        Askerlik hizmetini tamamlayan milyonlarca kişi, askerlik borçlanması sayesinde erken emekli olabiliyor. Örneğin prim ve sigorta süresi ile yaş şartını yerine getiren bir erkek çalışan bu yolla daha önce emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

        Ayrıca sigortalı çalışmadan önce askerlik yapanlar, prim günü eksik olsalar dahi borçlanmaya başvurabiliyor. Bu sayede daha önceki bir tarihte emekli olabilme imkanına sahip oluyor.

        Kadınlara ise doğum yapmaları halinde 2 ila 6 yıl arasında erken emeklilik hakkı tanınıyor. Doğum sonrasında çocuklarının bakımını üstlenen anneler, iş hayatından uzak kalmaları sebebiyle doğum borçlanması yaparak daha erken bir şekilde emekli maaşına kavuşabiliyor.

            Tüm kadın çalışanlar SSK veya Bağ-Kur fark etmeksizin doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. Her bir çocuk için en az 2 yıl kazanma imkânı sunulmaktadır.

            Doğum ve askerlik borçlanması, emeklilik sürecini hızlandırarak milyonlarca kişinin emeklilik hayaline daha erken ulaşmasını sağlamaktadır.
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            Depreme dirençli Bursa
            Haberler Ekonomi 3600-4500 yıl primle erken emeklilik şansı doğdu! 2000-2020 arası sigorta girişi olana yeşil ışık! SGK uzmanı açıkladı
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