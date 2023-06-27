3600-4500 yıl primle erken emeklilik şansı doğdu! 2000-2020 arası sigorta girişi olana yeşil ışık! SGK uzmanı açıkladı

SGK uzmanları erken emeklilik için şartları duyurdu. Bazı kişiler belirli şartları yerine getirerek erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merakla beklenirken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan şartlar dikkatle inceleniyor. SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre erken maaş alma hakkından faydalanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.