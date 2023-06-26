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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 08:01
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    • 26.06.2023 08:01
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    TÜİK Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

    Temmuz ayına sayılı günler kalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli memur zammı da belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Haziran ayı enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz ayının sonlarına yaklaşmamızla birlikte milyonlarca vatandaş enflasyon oranları hakkında araştırma yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Bu kapsamda özellikle Haziran ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın araya girmesi nedeniyle enflasyon oranı birkaç gün gecikmeli olarak açıklanacak.

    MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

    TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

    BAKAN YUMAKLI GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

    Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından, 'Tarım ve ormancılıkta süreklilik ve verimlilik odaklı bir anlayışla çalışacak, Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız' mesajı ile yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetlerin tarımı daha da stratejik bir konuma getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Girdi maliyetlerini düşürecek, verimliliği artıracak, tarımı dijitalleştirecek, yönetimi sadeleştirecek, üretim ve üretici odaklı bir 'yüzyıl' başlıyor. Küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetler tarımı daha da stratejik bir konuma getirdi. Tarımsal üretim ve girdilerde ezberler bozuldu. Tarımsal dönüşüm kaçınılmaz hale geldi. Yeni dünyanın yeni üretim normallerini Türkiye Yüzyılı'nda bizler yazacağız. Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi Türkiye yazacak, fedakar ve cefakar Türk çiftçisi yazacak. Kazanan üreticimiz olacak. Kazanan güvenli ve makul fiyatla gıdaya erişen tüketicimiz olacak. Kazanan Türkiye ve Türkiye dostları olacak. Köklü geçmişimiz, 21 yıllık tecrübemiz ve ilk günkü heyecanımız ile yolumuza daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz.

        Değişimin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve işaret ettiği hedefler doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı Tarım ve Orman Vizyonu'muzu hayata geçirmeye başlıyoruz. Üretimin ilk aşamasından son tüketim kademesine kadar planladığımız yapısal adımları tek tek gerçekleştireceğiz. Gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacağız. Gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracağız. Bakanlık teşkilatımız çok çalışacak: ama en çok da bu dönüşümü gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Genç kardeşim, Türkiye Yüzyılı seninle başlasın."
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        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Ekonomi TÜİK Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak?
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