AHGAZ TEMETTÜ

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) firması bugün (06.06.2023) Bedelsiz Sermaye Artırımı ile Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtım İşlemlerine Başlıyor.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. firması 2 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. 01.06.2023'te SPK'dan alınan onay sonrasında ise bugün (06.06.2023) firma hissedarları için bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanımı başlıyor. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı % 1150 oluyor. 2,3 milyon TL tutarındaki iç kaynaklardan alına pay emisyon priminden karşılanıyor.

SONME TEMETTÜ

Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) firması Genel Kurulunda Aldığı Nakit Kar Payı Dağıtım Kararını Bugün (06.06.2023) Açıkladı.

Firma, hissedarlara toplam brüt 12 milyon TL nakit kâr payı olarak dağıtacak, ödeme iki taksitte gerçekleşecek. Firma tarafından, iki taksitte ödenecek olan nakit kar payı dağıtımı toplamda hissedarlara brüt % 16,21 oranında ve net % 14,59 oranında olmak üzere, toplamda net 10,8 milyar TL olacak.