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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 16:42
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    • 26.06.2023 16:42
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    Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 32 günlük vadeli hesap açana 10.744 TL'lik katmerli faiz! 30 günde net kazancınız...

    Birikim yapmak ve parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek isteyen pek çok insan günümüzde mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları nakit parası olan ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi ise yatırım yapacak olanların kazançlarını önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyor. Bankaların faiz oranlarına göre yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz tutarı belirlenerek birikim yapmak isteyenlerin karar sürecine yardımcı oluyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankaların mevduat faiz oranları ay sonuyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Mevduat hesabı açacak olanlar ya da mevcut hesaplarını değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean takip ediyor. Vatandaşlar mevcut parasının 32 günlük faizini öğrenerek, birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Mevduat hesapları, risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluyor. Bugünün koşullarında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları güvenli bir yol sunuyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi yatırımcıların ne kadar kazanabileceklerini önceden tahmin etmelerini sağlıyor.

    DENİZBANK

    Faiz Oranı %36
    Net Kazanç 8.995,07 TL
    Vade Sonu Tutar 308.995,07 TL

    ODEABANK

    Faiz Oranı %43
    Net Kazanç 10.744,11 TL
    Vade Sonu Tutar 310.744,11 TL

        TEB

        Faiz Oranı %35
        Net Kazanç 8.745,21 TL
        Vade Sonu Tutar 308.745,21 TL

        YAPI KREDİ

        Faiz Oranı %34
        Net Kazanç 8.495,34 TL
        Vade Sonu Tutar 308.495,34 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı %32
        Net Kazanç 7.995,62 TL
        Vade Sonu Tutar 307.995,62 TL
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            Bursa Avrupa’nın yeşil şehirler ağı
            Haberler Ekonomi Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 32 günlük vadeli hesap açana 10.744 TL'lik katmerli faiz! 30 günde net kazancınız...
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