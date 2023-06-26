Az önce 16,2 milyon emekliye sevinçten havaya uçuracak haber verildi! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olana 9.950 TL ödenecek

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri konusunda bankaların teklifleri belli oldu. Bu ödemelerden yararlanmak için emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan bireyler başvuruda bulunulabiliyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarının 10.000 TL'yi aştığı görülmüştür. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon imkanları sunma yönünde bir avantaj sağlıyor.