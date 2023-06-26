4 ay boyunca karşılıksız para verilecek! SGK girişi olanlara para yardımı müjdesi! İşte başvuru koşulları

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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 10:35
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    • 26.06.2023 10:38
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    Asgari ücretin belli olmasının ardından yılın ikinci yarısında yapılacak destek ödeme miktarları arttı. Ülkemizde annelere sağlanan destekler Temmuz ayı itibariyle artarak devam ediyor. Çocuk sahibi olan annelere doğum yardımı ve emzirme ödeneği gibi destekler sağlanırken çalışan annelere de doğum izninde oldukları sürenin maaşları devlet tarafından ödeniyor. Bu ödeneğin asgari ücret sonrası ne kadar olduğu ve nasıl hesaplandığı ise merak konusu oluyor.

    SGK girişi olanlara para yardımı müjdesi!

    Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var. Ayrıca doğum izni sonrasında isteyen annelere, çocuk ilkokul çağına gelene kadar ücretsiz izin, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma gibi imkanlar sunuluyor.

    112 GÜNÜ KAPSIYOR

    Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor.

    Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

        MAAŞA GÖRE FARKLI

        Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek. Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artacak.

        Brüt maaşı 15 bin lira olan annenin iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olurken, 20 bin lira olana da 49 bin 778 lira ödeme yapılıyor.

        KİMLER YARARLANIYOR?

        Bu ödemeden 4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (SSK), 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılar (Bağ-Kur), Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortasının kapsamında bulunuyor. Bu kişiler geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği alabiliyor.

        MAAŞA GÖRE ANNELERİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
        Brüt ücret-Ödenek

        10.008,00 24.908,80
        13.414,50 33.387,20
        13.500 33.600,00
        14.000 34.844,44
        15.000 37.333,33

            16.000 39.822,22
            17.000 42.311,11
            18.000 44.800,00
            19.000 47.288,89
            20.000 49.777,78
            21.000 52.266,67
            21.000 52.266,67
            23.000 57.244,44
            24.000 59.733,33
            25.000 62.222,22
            26.000 64.711,11
            27.000 67.200,00
            28.000 69.688,89
            29.000 72.177,78
            30.000 74.666,67
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