4 ay boyunca karşılıksız para verilecek! SGK girişi olanlara para yardımı müjdesi! İşte başvuru koşulları

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var. Ayrıca doğum izni sonrasında isteyen annelere, çocuk ilkokul çağına gelene kadar ücretsiz izin, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma ve kısmi süreli çalışma gibi imkanlar sunuluyor.
112 GÜNÜ KAPSIYOR
Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor.
Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.