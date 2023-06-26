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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 16:27
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    • 26.06.2023 16:35
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    16.2 milyon BAĞKUR SSK emeklisini sevinçten havaya uçuracak haber az evvel verildi! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olana 9.950 TL ödeniyor

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan birçok banka emeklilere promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere maddi açıdan destek olurken bankalar arasındaki rekabet de avantajları artırıyor. Promosyon miktarı bankadan bankaya değişiklik gösterirken son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarının 10.000 TL'yi aştığı görülüyor. Bu nedenle emeklilerin farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırarak en uygun avantajları sunan bankayı seçmeleri önem taşıyor.

    Az önce 16,2 milyon emekliye sevinçten havaya uçuracak haber verildi! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olana 9.950 TL ödenecek

    Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri konusunda bankaların teklifleri belli oldu. Bu ödemelerden yararlanmak için emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan bireyler başvuruda bulunulabiliyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarının 10.000 TL'yi aştığı görülmüştür. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon imkanları sunma yönünde bir avantaj sağlıyor.

    RAKAMLAR GÜNCELLENDİ

    Ziraat Bankası: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

    Fibabanka: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira arasında değişiyor.

    ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 lira arasında ek promosyon veriliyor.

        İş Bankası: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş.

        QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlanıyor.

        TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

        Kuveyt Türk: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor.

        Şekerbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

        Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

            Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.
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            Haberler Ekonomi 16.2 milyon BAĞKUR SSK emeklisini sevinçten havaya uçuracak haber az evvel verildi! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olana 9.950 TL ödeniyor
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