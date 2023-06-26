16.2 milyon BAĞKUR SSK emeklisini sevinçten havaya uçuracak haber az evvel verildi! T.C Kimlik sonu 0,2,4,6,8 olana 9.950 TL ödeniyor

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri konusunda bankaların teklifleri belli oldu. Bu ödemelerden yararlanmak için emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyan bireyler başvuruda bulunulabiliyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarının 10.000 TL'yi aştığı görülmüştür. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon imkanları sunma yönünde bir avantaj sağlıyor.
RAKAMLAR GÜNCELLENDİ
Ziraat Bankası: 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Fibabanka: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira arasında değişiyor.
ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 lira arasında ek promosyon veriliyor.