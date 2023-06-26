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    • Ekonomi
    • 26.06.2023 17:03
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    • 26.06.2023 17:03
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    1-2-3 ve üstü çocuğu olan haneler 1 saniye bile beklemesin: ASHB bu şarta uyana 3.000 TL ödüyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çocukların masraflarını karşılamak için çeşitli ödemeler yapıyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için her ay ve belirli periyotlarda ödeme sağlanıyor. Bu ödemeler ailelerin bütçelerine destek olmayı hedefliyor ve çocukların eğitimini sıkıntısız sürdürmesine katkı sağlıyor. Son olarak yapılan artışla birlikte ödeme miktarı 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.

    SED başvuruları sürüyor!

    Sosyal yardımların kapsamını genişletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardım programı ödemeleri sürüyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca, şahsen ve dilekçe yoluyla da başvurular alınıyor. Ödemeler belirtilen sürelerle yapılmakta olup bu süreler boyunca ekonomik destek alan kişiler periyodik olarak takip ediliyor.

    SED ödemeleri iki kategoride yapılmaktadır ve aynı hane içerisinden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek sağlanabilmektedir. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla verilmektedir.

    SED ödemesi için başvuru şartları detaylı bir şekilde duyuruldu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ödemeden faydalanabilmek için belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir.

        Bu kriterler gelir durumu, sosyal durum ve ailedeki çocuk sayısı gibi faktörlere dayanmaktadır. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda uygun olan ailelere ödemeler yapılmaktadır.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaptığı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ile çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

        3.038 TL'YE YÜKSELDİ

        SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.

            2 KAPSAMI VAR

            Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi 1-2-3 ve üstü çocuğu olan haneler 1 saniye bile beklemesin: ASHB bu şarta uyana 3.000 TL ödüyor
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