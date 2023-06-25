Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek, Kurban Bayramı'nda verilecek mi? 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı?

Bayram zamanı emeklilere ödenen ikramiye gibi bayram öncesinde öğrencilere 1000 TL verileceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere tartışılan konu için birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında ise öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi sorusu yer aldı. Peki, 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi? İşte detaylar...
ÖĞRENCİLERE 1.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Öğrencilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."