Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım, engelli, yaşlılık maaşı, SED, KYK ödemeleri erken mi yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.