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    • Ekonomi
    • 25.06.2023 11:31
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    • 25.06.2023 11:31
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    Temmuz'dan itibaren isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? 2023 Bağ-Kur, SSK SİGORTA PRİMİ!

    EYT Bağkur prim sayısı için araştırmalar hızlandı. 14 Mayıs seçimlerinden önce EYT Bağkur prim gün sayısı için beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

    EYT Bağkur prim sayısı için araştırmalar hızlandı. 14 Mayıs seçimlerinden önce EYT Bağkur prim gün sayısı için beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? İşte detaylar...

    TEMMUZ AYI SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?

    Temmuz ayına kısa bir zaman kala zam oranları merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle birlikte 1.5 milyona yakın çalışan emekli oldu. Son olarak 5.500 lira olan en düşük emekli aylığı zamlanarak 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Asgari ücret zammı, memur zammı, kamu işçisi zammının yanı sıra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlara Temmuz ayında ara zam yapılacak.

    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor.

    Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesinden dolayı en düşük isteğe bağlı prim 4292 lira oldu. En yüksek prim ise yüzde 34,04 zam ile 32 bin 195 liraya yükseldi.

        BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

        TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon 15,26 oldu. Son olarak Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına göre emekli maaş zammı şekillenecek. Henüz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

        Geçtiğimiz Aralık ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah payı desteği de sağlanarak %30 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldi. Ancak enflasyon karşısında değer kaybeden en düşük emekli maaşlarına ara zam yapılarak 7.500 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında yapılacak zamlardan maaşını alt sınırdan alanlar ve 7.500 TL üzeri maaş alanlar yararlanacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada " Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

        SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

        Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65
        Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15
        Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29
        Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39
        Mayıs ayı enflasyonu Yüzde 0,04
        Haziran ayı henüz belli olmadı.

        BAĞKUR PRİMİ DÜŞTÜĞÜNDE KİM NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

        Küçük ölçekli esnaflarımız tıpkı SGK'lılar gibi emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Hesaplaması ise 9 bin gün BAĞ-KUR'lunun prim ödemesi, 7 bin 200 gün SGK'lının prim ödemesi.

        BAĞ-KUR'lu, vergi mükellefi olan vatandaş SGK'lılardan 1800 gün daha fazla prim ödüyorlar. Bunun karşılığı 5 yıla tekabül ediyor.

        5 yılı her yılı 12 ay olarak düşünerek toplamda 60 ay yapıyor. Aylık SGK primi ödeyen bir vergi mükellefi 3 bin TL gibi bir para ödüyor. Yani toplamda SGK'lı vatandaşa göre 180 bin TL prim ödemek zorunda kalıyor.

        Emekli maaşlarına bakıldığında BAĞ-KUR'un aylık bağlama oranı SGK'dan düşük olduğu için SGK'lılardan daha da düşük maaş alıyor. Hem daha fazla para ödemiş oluyor hem de daha düşük maaş almış ya da gün sayısı ödemiş oluyor.

        EYT PRİM GÜN SAYISI NE KADAR?

        EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı. SSK'lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.
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        Haberler Ekonomi Temmuz'dan itibaren isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? 2023 Bağ-Kur, SSK SİGORTA PRİMİ!
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