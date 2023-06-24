Süre 5 yıl geriye çekilecek! 4500-5400-7200 gün primle emeklilik tablosu yenilendi! 1999, 2008 arası sigortalılar gün yıl yaş şartı...

Emeklilik hayali kuran 1 milyonu aşkın kişiye müjdeli haber geldi. Prim ödeme gün sayıları Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) çalışanlarla eşitlenerek 7200 güne indirilecek. Bu önemli adımın atılmasıyla birlikte emeklilik için gereken prim günleri 7200'e düşürülerek 25 yıl yerine 20 yıl çalışanlar daha erken maaş alma imkanına sahip olabilecek. Düzenleme vatandaşların emeklilik sürecinde daha fazla esneklik ve fırsat sunacak. Daha önce 9 bin gün prim ödeme şartının bulunduğu sistemde bu sayı 7200 güne düşürüldüğünde birçok kişi emeklilik hakkını çok daha erken elde edebilecek.