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    • Ekonomi
    • 25.06.2023 13:27
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    • 25.06.2023 13:28
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    Süre 5 yıl geriye çekilecek! 4500-5400-7200 gün primle emeklilik tablosu yenilendi! 1999, 2008 arası sigortalılar gün yıl yaş şartı...

    1 milyon kişiyi sevindirecek müjde geldi. Verilen müjdeye göre prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriliyor. Bu çalışmadan 1 milyondan fazla kişi faydalanacak. Yapılacak düzenlemeyle birlikte 9 bin gün (25 yıl) prim ödeme şartı yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyen Bağ-Kur'lular emeklilik hayallerine daha erken kavuşabilecek. Prim ödeme süresinin SGK'lılarla eşitlenmesi 1 milyon küçük esnafı etkileyecek ve emeklilik sürecini kısaltacak.

    3600-4500-7200 gün primle emeklilik tablosu tazelendi!

    Emeklilik hayali kuran 1 milyonu aşkın kişiye müjdeli haber geldi. Prim ödeme gün sayıları Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) çalışanlarla eşitlenerek 7200 güne indirilecek. Bu önemli adımın atılmasıyla birlikte emeklilik için gereken prim günleri 7200'e düşürülerek 25 yıl yerine 20 yıl çalışanlar daha erken maaş alma imkanına sahip olabilecek. Düzenleme vatandaşların emeklilik sürecinde daha fazla esneklik ve fırsat sunacak. Daha önce 9 bin gün prim ödeme şartının bulunduğu sistemde bu sayı 7200 güne düşürüldüğünde birçok kişi emeklilik hakkını çok daha erken elde edebilecek.

    SÜREYİ 5 YIL ÖNE ÇEKİYOR

    Mevcut durumda Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor. Ancak yeni düzenleme ile bu şart 7200 gün (20 yıl) olarak revize edilecek.

    Böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.

        Bu düzenleme Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak sosyal güvenlik sistemine daha erken katılmalarını ve emekli maaşı almalarını sağlamayı amaçlıyor.

        KISMİ EMEKLİLİK DÜŞECEK

        Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.

        Eşitlik sağlandığında Bağ-Kur'lular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 yıl 4500 güne inecek. Ayrıca iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

            Mevcut durumda bir Bağ-Kur'lunan SSK'dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl yani 1261 gün 4A (SSK) olarak çalışması gerekiyor. İki kurum arasında prim farkı kalmadığında böyle bir zorunlulukta ortadan kalkacak. Sigortalı hangi kurumdan olursa olsun 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.
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            Haberler Ekonomi Süre 5 yıl geriye çekilecek! 4500-5400-7200 gün primle emeklilik tablosu yenilendi! 1999, 2008 arası sigortalılar gün yıl yaş şartı...
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