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    • Ekonomi
    • 24.06.2023 08:03
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    • 24.06.2023 08:03
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    Hangi şirketler halka arz olacak? TAB, SISE, BIMAS... Peş peşe açıklandı! HAZİRAN 2023 TEMETTÜ ve HALKA ARZ TAKVİMİ

    Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayına sayılı günler kala şirketlerden peş peşe halka arz açıklaması geldi. 2023 Haziran'da halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...

    takvim.com.tr
    Hangi şirketler halka arz olacak?

    Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayına sayılı günler kala şirketlerden peş peşe halka arz açıklaması geldi. 2023 Haziran'da halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...

    TEMETTÜ TARİHLERİ

    ASUZU 29 Mayıs %1.49 2.1429₺

    CEMTS 29 Mayıs %1.18 0.4500₺

    LUKSK 29 Mayıs %0.55 0.1286₺

    TRGYO 29 Mayıs %1.43 0.2000₺

    MGROS 30 Mayıs %1.40 2.3463₺

    ALARK 31 Mayıs %0.48 0.2970₺

    GEDIK 31 Mayıs %2.24 0.1782₺

    GENTS 31 Mayıs %2.16 0.1115₺

    OYAYO 31 Mayıs %2.48 0.2614₺

    SISE 31 Mayıs %1.65 0.6170₺

        HAZİRAN AYI

        AFYON 1 Haziran %2.33 0.1800₺

        AYES 1 Haziran %1.31 0.2200₺

        GMTAS 7 Haziran %1.29 0.1600₺

        SARKY 12 Haziran %0.79 0.2250₺

        BRLSM 13 Haziran %1.17 0.1046₺

        ATATP 14 Haziran %1.65 0.2695₺

        BIMAS 14 Haziran %1.34 1.8000₺

        INFO 15 Haziran %12.16 0.9000₺

        MERIT 15 Haziran %2.90 0.9000₺

        SDTTR 16 Haziran %0.30 0.3484₺

        TNZTP 19 Haziran %1.20 0.2548₺

        BRKSN 20 Haziran %0.59 0.0481₺

        KRDMA 21 Haziran %0.59 0.0987₺

        KRDMB 21 Haziran %0.68 0.0987₺

        KRDMD 21 Haziran %0.59 0.0987₺

        ELITE 23 Haziran %1.66 0.2083₺

        Temmuz Ayı Yüzde Pay Başı

        KONKA 3 Temmuz %2.57 0.7350₺

        OZSUB 3 Temmuz %0.33 0.0447₺

        BAGFS 10 Temmuz %0.53 0.1169₺

        KONTR 12 Temmuz %0.12 0.1350₺

            LIDER 12 Temmuz %0.28 0.2045₺

            KMPUR 14 Temmuz %2.87 2.2106₺

            DURDO 17 Temmuz %0.59 0.1800₺

            ARZUM 26 Temmuz %2.13 0.4191₺

            OSMEN 26 Temmuz %0.39 0.2589₺

            AZTEK 31 Temmuz %3.62 0.9519₺

            SANFM 31 Temmuz %0.61 0.0900₺

            SUWEN 31 Temmuz %0.70 0.4500₺

            VESBE 31 Temmuz %1.94 0.1985₺

            HALKA ARZ ONAY BEKLEYEN ŞİRKETLER

            Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

            Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

            Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

            Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

            Enerya Enerji A.Ş.

            Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

            Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.



                ATAKP
                Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

                SKYMD
                Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

                IZENR
                İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.



                RONEN
                Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

                PASEU
                Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.

                EFOR
                Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
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                Kiracının derdi bitiyor
                Haberler Ekonomi Hangi şirketler halka arz olacak? TAB, SISE, BIMAS... Peş peşe açıklandı! HAZİRAN 2023 TEMETTÜ ve HALKA ARZ TAKVİMİ
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