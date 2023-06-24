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    • Ekonomi
    • 24.06.2023 11:02
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    • 24.06.2023 11:02
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    Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? SSK, Bağkur, 4C ödeme tarihleri..

    Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiyelerin ne zaman ödeneceği merak edilerek araştırılıyor. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama sonrası ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023?

    Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiyelerin ne zaman ödeneceği merak edilerek araştırılıyor. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama sonrası ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri kesin olarak açıklanmazken Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Net tarihlerin Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

    2023 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl yapılan zam ile 1.100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli 2 bin TL bayram ikramiyesi almıştı.

        İKRAMİYELERE ZAM GELECEK Mİ?

        Başkan Erdoğan son açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

        Henüz zammın ne zaman veya ne kadar yapılacağı konusunda bilgiler netleşmedi...
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        Haberler Ekonomi Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? SSK, Bağkur, 4C ödeme tarihleri..
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