Cüzdanda kumbarada bu 200 TL’lik banknottan varsa müjde yaşadınız! Başınıza talih kuşu konacak! Servet değerinde...

Hatalı basım banknotlar koleksiyoncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Banknotlardaki kesim hataları renk hataları veya baskı hataları gibi çeşitli hatalar bu parçaları arayan koleksiyoncular için önemli bir cazibe oluşturuyor. Özellikle nadir ve benzersiz hatalı basım banknotlar koleksiyon değeri açısından büyük bir öneme sahip olabiliyor.
Kandıra'da yaşayan bir market işletmecisi, günlük işleri sırasında ATM'den 200 TL para yatırdığında ilginç bir keşif yapmış oldu.
Kendisine geri verilen banknotu inceleyen işletmeci başlangıçta paranın sahte olduğundan şüphelendi. Durumu hemen bankaya bildiren vatandaş yapılan araştırma sonucunda paranın sahte olmadığını öğrendi.