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    • Ekonomi
    • 25.06.2023 13:26
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    • 25.06.2023 13:27
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    Başınıza talih kuşu konacak! Cüzdanda kumbarada bu 200 TL'lik banknottan varsa müjde yaşadınız! Servet değerinde...

    Hatalı basım banknotlar koleksiyoncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Banknotlardaki kesim hataları renk hataları veya baskı hataları gibi çeşitli hatalar bu parçaları arayan koleksiyoncular için önemli bir cazibe oluşturuyor. Özellikle nadir ve benzersiz hatalı basım banknotlar koleksiyon değeri açısından büyük bir öneme sahip olabiliyor.

    Cüzdanda kumbarada bu 200 TL’lik banknottan varsa müjde yaşadınız! Başınıza talih kuşu konacak! Servet değerinde...

    Son zamanlarda hatalı basım banknotlar koleksiyonerler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu banknotlar, nadir ve ilgi çekici paralar olarak değerlendirilebiliyor ve bazı durumlarda oldukça yüksek fiyatlara satılabildikleri iddia ediliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik hatalı basım banknotu önce sahte olduğunu düşündü. Ancak banka tarafından paranın gerçek olduğu doğrulandı. Öte yandan paraya yüksek meblağda teklifler geldiği iddia edildi.

    Kandıra'da yaşayan bir market işletmecisi, günlük işleri sırasında ATM'den 200 TL para yatırdığında ilginç bir keşif yapmış oldu.

    Kendisine geri verilen banknotu inceleyen işletmeci başlangıçta paranın sahte olduğundan şüphelendi. Durumu hemen bankaya bildiren vatandaş yapılan araştırma sonucunda paranın sahte olmadığını öğrendi.

        Ancak bu hatalı basım banknotun koleksiyon değerinin yüksek olduğu ve teklifler aldığı iddia ediliyor.

        O DETAYI KİMSE FARK EDEMİYOR!

        Hatalı paralarla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve kendilerindeki hatalı paranın sık rastlanan tarzda olmadığını ifade eden vatandaş, "200 TL'lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Haber kaynaklarından bu tarz bir paradan 1 tane bulabildik. Haberde bu paradan 2 tane olduğu söyleniyor.

        Biri de bizde muhtemelen. Koleksiyonculardan teklifler gelmeye başladı ama kafamızdaki rakam bize sunulana kadar bu parayı kasamızda saklayacağız.

            Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü nadir görülen bir şey, bariz hatalı bir para. Piyasada gördüğünüz hatalı paralarda genelde rakamlardan biri eksik oluyor.

            Fakat bizdekinde Atatürk'ün üzerinde 200 TL yazıyor. Kafamdaki rakamın olduğu teklif gelirse sermaye olarak kullanmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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            Haberler Ekonomi Başınıza talih kuşu konacak! Cüzdanda kumbarada bu 200 TL'lik banknottan varsa müjde yaşadınız! Servet değerinde...
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