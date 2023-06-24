Başınıza talih kuşu konacak! Cüzdanda kumbarada bu 200 TL'lik banknottan varsa müjde yaşadınız! Servet değerinde...

Son zamanlarda hatalı basım banknotlar koleksiyonerler arasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu banknotlar, nadir ve ilgi çekici paralar olarak değerlendirilebiliyor ve bazı durumlarda oldukça yüksek fiyatlara satılabildikleri iddia ediliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik hatalı basım banknotu önce sahte olduğunu düşündü. Ancak banka tarafından paranın gerçek olduğu doğrulandı. Öte yandan paraya yüksek meblağda teklifler geldiği iddia edildi.
Kandıra'da yaşayan bir market işletmecisi, günlük işleri sırasında ATM'den 200 TL para yatırdığında ilginç bir keşif yapmış oldu.
Kendisine geri verilen banknotu inceleyen işletmeci başlangıçta paranın sahte olduğundan şüphelendi. Durumu hemen bankaya bildiren vatandaş yapılan araştırma sonucunda paranın sahte olmadığını öğrendi.