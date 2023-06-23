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    • Ekonomi
    • 23.06.2023 15:07
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    • 23.06.2023 15:09
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    Son dakika: Tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Bakanlık açıkladı

    Tediye ödeme tarihleri merakla bekleniyordu. Bakanlıkta son dakika açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Böylece "Tediye ödemeleri yattı mı?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

    Bakanlık duyurdu! Tediye ödemeleri başladı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi. Peki, tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

        İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

        Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçiye bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran'da, ikinci yarı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

        Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        Genel ve katma bütçeli kamu kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve işletmelerde ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personel ücret sistemlerine kullanım her yıl için bir aylık kullanan devletçe verilen ikramiye ödenir.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Son dakika: Tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Bakanlık açıkladı
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