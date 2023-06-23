Son dakika: Tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Bakanlık açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi. Peki, tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.