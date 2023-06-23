Son dakika: Tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Bakanlık açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerini ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi. Peki, tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçisi ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!