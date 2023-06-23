EYT sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi. 1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu yenilendi. Yapılan düzenlemeyle 1 milyondan fazla kişinin prim ödeme gün sayısı azaltıldı ve SSK'lılarla aynı seviyeye getirildi. Bu durum esnafın emeklilik sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak ve daha erken emekli olma imkanı sunacak. Bu kişiler yeni düzenlemeye göre kısaltılan prim ödeme gün sayısıyla birlikte emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DAHA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI
Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu. Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.