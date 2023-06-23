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    • Ekonomi
    • 23.06.2023 09:25
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    • 23.06.2023 09:25
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    EYT sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi! 1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu yenilendi

    Son günlerde milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdeli bir haber duyuruldu. 1 milyonu aşkın kişinin prim ödeme gün sayısı SSK'lılarla eşitlenerek emeklilik süreçlerinde avantaj sağlayacak bir adım atıldı. Bu gelişmeyle birlikte 1 milyondan fazla kişi, daha kısa sürede emekli olma hakkına sahip olacak. Hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyon kişi bu düzenleme sayesinde 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan kişilerin emeklilik prim tablosuna dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

    EYT sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi!

    EYT sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi. 1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu yenilendi. Yapılan düzenlemeyle 1 milyondan fazla kişinin prim ödeme gün sayısı azaltıldı ve SSK'lılarla aynı seviyeye getirildi. Bu durum esnafın emeklilik sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak ve daha erken emekli olma imkanı sunacak. Bu kişiler yeni düzenlemeye göre kısaltılan prim ödeme gün sayısıyla birlikte emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.

    MÜJDELİ HABER GELDİ

    Yapılan açıklamaya göre 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek. Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

    1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DAHA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

    Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu. Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

        7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

        Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

        Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

        SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

        GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

        2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

        Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

            Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

            Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor.
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi EYT sonrası emeklilik sistemi sil baştan şekillendi! 1999 öncesi sonrası 2000 2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu yenilendi
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