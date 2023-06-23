Bankada parası olan sevinçten takla atacak! Kıyıda köşede 210.000 TL'niz varsa değmeyin keyfinize! 32 gün net kazancı...

Pek çok kişi tasarruflarını bankalara yatırarak mevduat hesaplarında elde edecekleri faiz geliriyle birikimlerini değerlendirme fırsatı buluyor. Bu nedenle bankaların sunduğu mevduat faiz oranları tasarruf sahipleri tarafından yakından takip edilen bir konu haline geliyor. Bankalar arasındaki rekabet mevduat faiz oranlarının önemli bir faktör haline gelmesine neden oluyor. Son olarak bazı bankalar oranlarda değişikliğe gitti.