Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.06.2023 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2023 11:40
    ABONE OL

    ATM'den para çekip yatıran herkes tetikte olsun: Şifrenizi tuşlarken bu hataya sakın düşmeyin

    Son zamanlarda ATM'lerden para çeken ve yatıran herkesi ilgilendiren önemli bir konu ortaya çıktı. Uzmanlar kullanıcıların ATM'lerde işlem yaparken şifrelerini gizli tutmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle dikkatli olunması gereken bir nokta ise şifreyi tuşlarken başkalarının görebileceği şekilde davranmaktan kaçınmak. Öncelikle kart şifresinin gizliliği büyük bir önem arz ediyor. Şifrenin başkaları tarafından görülmemesi için ATM'de tuşları gizlice ve dikkatli bir şekilde tuşlamak gerekiyor.

    ATM’den para çekip yatıran herkes tetikte olsun: Şifrenizi tuşlarken bu hataya sakın düşmeyin

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Bankalar ATM'lerden para çekerken dikkatli olunması gerektiği konusuna vurgu yapıyor. Dolandırıcıların bankamatikleri hedef alarak kişileri mağdur etme potansiyeli olduğu göz önüne alınarak bu tuzaklara karşı dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Özellikle kart şifrelerinin yanlış girilmesi veya kartların cihazda sıkışması gibi durumlarla karşılaşılması durumunda zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

    Şifre güvenliği kişisel finansal bilgilerin korunması açısından büyük bir öneme sahip. Bazı dolandırıcılar ATM'lerde başkalarının şifrelerini izlemekte ve bu bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanıyor.

    Uzmanlar ATM'leri kullanırken şifrelerinizi gizli tutmanızı ve tuşlarken dikkatli olmanızı öneriyor.

        Ayrıca ATM'leri kullanırken çevrenizde herhangi bir şüpheli hareket veya cihaz takılı olup olmadığını kontrol etmek de önemli. Güvenlik kameralarının olduğu ve yoğun insanların olduğu bölgeleri tercih etmek dolandırıcılık riskini azaltıyor.

        Kartınız sıkışırsa panik yapmayın. ATM cihazının üzerindeki telefon numarasını arayarak yardım isteyebilir.

        Doğum tarihi ve telefon numarasının şifre olarak seçilmemesi gerektiği konusuna da dikkat çekilmektedir. Şifrenizi oluştururken karmaşık rakamlar kullanmanız önerilmektedir.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi ATM'den para çekip yatıran herkes tetikte olsun: Şifrenizi tuşlarken bu hataya sakın düşmeyin
                loading
                SON DAKİKA