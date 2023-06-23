ATM’den para çekip yatıran herkes tetikte olsun: Şifrenizi tuşlarken bu hataya sakın düşmeyin

Ayrıca ATM'leri kullanırken çevrenizde herhangi bir şüpheli hareket veya cihaz takılı olup olmadığını kontrol etmek de önemli. Güvenlik kameralarının olduğu ve yoğun insanların olduğu bölgeleri tercih etmek dolandırıcılık riskini azaltıyor.