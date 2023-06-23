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    • Ekonomi
    • 23.06.2023 09:56
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    • 23.06.2023 09:57
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    4C Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi bugün yattı mı? Memur emeklisi Tahsis numarası ile maaş sorgulama

    Emekli Sandığı maaşları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Emekli maaşı ödemeleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli aylığı ödeme günleri SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için belirlenmişti. Peki,4C Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi bugün yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    4C Emekli Sandığı maaşları yattı mı 2023?

    Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 19 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçmeye başladı. İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    4C Emekli Sandığı kapsamında Aylık alanların 2023 Temmuz aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 23 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

    ÖDEME TAKVİMİ

    4A SSK Bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri;

    17-18 Haziran olanların 17 Haziran 2023 tarihinde,

    19-20 Haziran olanların 18 Haziran 2023 tarihinde,

        21-22 Haziran olanların 19 Haziran 2023 tarihinde,

        23-24 Haziran olanların 20 Haziran 2023 tarihinde,

        25-26 Haziran olanların 21 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.

        4B Bağ-Kur kapsamında gelirve aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran 2023 tarihinde ödenecek.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi 4C Emekli Sandığı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi bugün yattı mı? Memur emeklisi Tahsis numarası ile maaş sorgulama
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