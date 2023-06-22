ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI

"Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.''