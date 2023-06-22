Kıyıda köşede 210.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankada parası olan sevinçten takla atacak! 32 gün net kazancı...

Haziran ortası itibariyle bankaların mevduat faiz oranlarında yapılan güncellemeler merak ediliyor. Faiz oranlarının yükselmesi mevduat sahiplerinin birikimlerinden elde edecekleri geliri artırıyor. Bu nedenle insanlar tasarruf sahipleri faiz oranlarını dikkate alarak en iyi getiriyi elde etmek için farklı bankalar arasında karşılaştırma yapmak istiyor.
CEPTETEB
Faiz Oranı
%35,00
Net Getiri
6.121,64 TL
Vade Sonu Ödeme
216.121,64 TL
GARANTİ BBVA
e-vadeli hesap
Faiz Oranı
%31,00
Net Getiri
5.422,03 TL
Vade Sonu Ödeme
215.422,03 TL