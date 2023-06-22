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    • Ekonomi
    • 22.06.2023 09:33
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    • 22.06.2023 09:33
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    Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? Bugün döviz kuru...

    Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. Peki, Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın mı, dolar mı alınır 2023?

    Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. Peki, Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? İşte konu hakkında detaylar...

    Yurt içi piyasa perşembe günü saat 14.00'e kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Haziran'da Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak. Merkez Bankası'ndan 2021 Mart ayından bu yana yani 27 ay sonra politika faizinde artırıma gitmesi bekleniyor.

    CANLI DÖVİZ KURU

    YELPAZE ÇOK GENİŞ, KARAR METNİ TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR

    Faizin çekilebileceği seviye yüzde 15 ile 40 arasında değişirken, ağırlık yüzde 20 ile 25 arasında bir seviyeye yükseltilebileceği yönünde bulunuyor.

    YATIRIMCI GÜVEN VE ŞEFFAFLIK ARAYACAK

    Piyasaların yapılacak hem sözlü hem de yazılı yönlendirme ile dengeye oturmaya çalışacağını ifade eden ekonomistler, yabancı ve yerli yatırımcının verilen mesajlarda 'güven' ve 'şeffaflık' arayacağını kaydediyor.

        PİYASALARDA DALGA YARATACAK

        Peki olası faiz artırımı durumunda altın, dolar ve borsanın tepkisi neler olabilir? Sert faiz artırımlarının hem kurda hem borsada hem de altın fiyatlarında belli bir dönem için de olsa önemli bir dalgalanma yaratma ihtimalinin son derece yüksek olduğu ileri sürülüyor.

        Altın yorumu: altın yükselir mi düşer mi?

        Gram altın dolar kurundaki geri çekilmeyle düşüş kaydetti. Fed faiz kararlarıyla baskı altında kalan ons tarafında da değer kayıpları devam ediyor. Avrupa'nın en büyük bankalarından olan Commerzbank gümüş ve altın tahminlerini revize ederken Finans Analisti İslam Memiş, "Son alım fırsatı geldi" diyerek önemli açıklamalar yaptı.İslam Memiş şunları kaydetti: "Altın fiyatları sakin dolar kurundaki gerileme ile biraz geriledi. Gözler faiz kararında. Muhtemelen 1.450 lira seviyelerinin altına bir sarkma bekliyoruz. Bu sarkmaları da yılın son alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz."

        Ons altın ne kadar olur?

        İslam Memiş altın yorumuna şu şekilde devam etti: "Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

        Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

        Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir.

        Kriptocoin'de yer alan teknik analize göre, Altın için önemli seviye şu an 1.954 dolar seviyesi. Bu seviyenin altına doğru bir hareket fiyatı 1.940 dolar seviyesine çekecek. Burası iki haftalık yatay destek bölgesi. Bu seviyeler gelmezse o zaman altın için yukarı yönlü bir fiyat hareketi olacak. Buna göre 1.965 dolar bölgesini geçmek altın için 2.000 dolar psikolojik seviyenin gelmesi anlamına geliyor.Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise faiz artırımlarına yönelik yaptığı açıklamada "Faizlerin daha da yükseltilmesi ekonomide daha önemli bir yavaşlama riski yaratabilir" açıklaması yaptı.

        ALTIN ALINMALI MI SATILMALI MI?

        Orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz halen devam ediyor. Elinde altın olan vatandaşlar satış için acele etmemeli. Bankaların alım-satış arasında geniş bir bant var. Bununda önümüzdeki haftalarda normalleşeceğini göreceğiz. Bu zamanlarda alım yapmak daha karlı olabilir. Altın alacakların biraz beklemeleri daha isabetli olabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek lazım."
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        Haberler Ekonomi Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? Bugün döviz kuru...
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