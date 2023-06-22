Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? Bugün döviz kuru...

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından sıkı takibe alındı. Peki, Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? İşte konu hakkında detaylar...
Yurt içi piyasa perşembe günü saat 14.00'e kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Haziran'da Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak. Merkez Bankası'ndan 2021 Mart ayından bu yana yani 27 ay sonra politika faizinde artırıma gitmesi bekleniyor.
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YELPAZE ÇOK GENİŞ, KARAR METNİ TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR
Faizin çekilebileceği seviye yüzde 15 ile 40 arasında değişirken, ağırlık yüzde 20 ile 25 arasında bir seviyeye yükseltilebileceği yönünde bulunuyor.
YATIRIMCI GÜVEN VE ŞEFFAFLIK ARAYACAK
Piyasaların yapılacak hem sözlü hem de yazılı yönlendirme ile dengeye oturmaya çalışacağını ifade eden ekonomistler, yabancı ve yerli yatırımcının verilen mesajlarda 'güven' ve 'şeffaflık' arayacağını kaydediyor.