Altın mı, dolar mı alınır 2023? Altın almalı mı satmalı mı? Şu anda en mantıklı yatırım hangisi? Bugün döviz kuru...

PİYASALARDA DALGA YARATACAK

Peki olası faiz artırımı durumunda altın, dolar ve borsanın tepkisi neler olabilir? Sert faiz artırımlarının hem kurda hem borsada hem de altın fiyatlarında belli bir dönem için de olsa önemli bir dalgalanma yaratma ihtimalinin son derece yüksek olduğu ileri sürülüyor.

Altın yorumu: altın yükselir mi düşer mi?

Gram altın dolar kurundaki geri çekilmeyle düşüş kaydetti. Fed faiz kararlarıyla baskı altında kalan ons tarafında da değer kayıpları devam ediyor. Avrupa'nın en büyük bankalarından olan Commerzbank gümüş ve altın tahminlerini revize ederken Finans Analisti İslam Memiş, "Son alım fırsatı geldi" diyerek önemli açıklamalar yaptı.İslam Memiş şunları kaydetti: "Altın fiyatları sakin dolar kurundaki gerileme ile biraz geriledi. Gözler faiz kararında. Muhtemelen 1.450 lira seviyelerinin altına bir sarkma bekliyoruz. Bu sarkmaları da yılın son alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz."