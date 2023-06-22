Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.06.2023 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2023 10:33
    ABONE OL

    Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Uzman yorumları...

    Son dakika gelişmeleri altın piyasasının geleceği hakkında ipuçları sağlamak amacıyla büyük bir merakla takip ediliyor. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yorumları merak ediliyor. Altın fiyatlarında ardı ardına gelişmeler yaşanıyor.  Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte son durum!

    Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri milyonlarca kişinin dikkatini bu noktaya çevirmesine neden oldu. Bu kapsamda uzmanlardan da önemli son dakika açıklamaları geliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte uzman yorumları!

    GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

    Geçen hafta cuma gününden sonra yükselişe geçen dolar endeksi ons altının aşağı yönlü bir seyir izlemesine neden olmuştu. Dün akşam ons altın fiyatında düşüş hızlandı.

    Geçen hafta 1499 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı düşüş göstermişti. 1473 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1478 liradan kapatmıştı.

    ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini bu sözlerle açıkladı:

        "Altın fiyatları sakin dolar kurundaki gerileme ile biraz geriledi. Gözler faiz kararında… Muhtemelen 1.450 lira seviyelerinin altına bir sarkma bekliyoruz. Bu sarkmaları da yılın son alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Yaz aylarında yükselişin devam ettirecek bir gram altın karşımızda olacak.

        Düğün yapacak, altın yatırımı yapacak, altın borcu olanların Perşembe gününü yakından takip etmesi gerekiyor. Yılın son alım fırsatları olacaktır. Çünkü 1475 TL'de olan gram altında yaz aylarında 1500 TL üstünde ataklar görebiliriz. Çok ciddi yükselişler bekliyor bizi."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 Haziran 2023 altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Uzman yorumları...
            loading
            SON DAKİKA