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    • Ekonomi
    • 21.06.2023 08:03
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    • 21.06.2023 08:03
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    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? TCKN 0,2,4,6,8 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi araştırmalar hızlandı. Yeni zamlı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi araştırmalar hızlandı. Yeni zamlı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    TARİH VERİLDİ!

    Bayram öncesi ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ"Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek." diyerek tarih verdi.

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

        MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

        Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

            KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

            Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
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            Benim Güzel Ailem
            Haberler Ekonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? TCKN 0,2,4,6,8 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar?
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