Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi çekenler dikkat: Hayat sigortası parasını geri alabilirsiniz! Başvurana birikmiş paralar iade ediliyor

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden dilekçeyle başvurarak sigorta bedelini geri alabiliyor. Bu uygulama, konut kredisi ya da taşıt kredisi gibi farklı kredi türlerinde geçerli ol Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, bazen hayat sigortasıyla ilgili detayları incelemedikleri için sigorta yapıldığını fark etmiyor. Ancak ne kadar süre geçmiş olursa olsun birikmiş sigorta parasını geri çekmek mümkün olabiliyor.
Öncelikle şunu belirtelim bankalarda kredi çekiminde müşteriye iki seçenek sunuluyor. Birincisi hayat sigortalı kredi, ikincisi ise sigortasız kredi.
Müşteri ikisinden birini seçme hakkına sahip oluyor. Bankalar müşterinin hayat sigortalı krediyi çekmesi durumunda daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.
Her iki taraf için de faydalı olan bu prosedüre ilişkin değişiklikler gündeme geldi. Çekmiş olduğu Kredi devam eden ve hayat sigortası yürürlükte olan kişiler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.