Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi çekenler dikkat: Hayat sigortası parasını geri alabilirsiniz! Başvurana birikmiş paralar iade ediliyor

"YÜRÜRLÜKTE" YAZISI ÖNEMLİ

Bu adımda eğer "Yürürlükte" yazısını görürseniz ekrandaki bilgilerden hangi sigorta şirketi olduğu, poliçe ya da sözleşme numarasını kenara not etmeniz gerekiyor.

BAŞVURU KISMI

Yine Turkiye.gov.tr'de arama kısmına "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" yazarak sağ üst köşeden "Yeni Başvuru" sekmesini tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan rehberi alt taraftan onaylayarak diğer adıma geçip başvuruya başlanıyor.