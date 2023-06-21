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    • Ekonomi
    • 21.06.2023 08:02
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    • 21.06.2023 08:02
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    Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verecek? HAZİRAN 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Alcas, Forte, A1 Capital...

    Halka arz olacak şirketler en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayı ile birlikte şirketlerden peş peşe duyurular geldi. Özellikle en Katılımevim, Forte ve birçok hisse merak ediliyor. İşte Haziran 2023 halka arz takvimi...

    takvim.com.tr
    Katılımevim halka arz ne zaman?

    Halka arz olacak şirketler en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayı ile birlikte şirketlerden peş peşe duyurular geldi. Özellikle en Katılımevim, Forte ve birçok hisse merak ediliyor. İşte Haziran 2023 halka arz takvimi...

    KATILIMEVİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. şirketinin halka arzı için talep toplama tarihleri ''6-7'' Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Katılıma göre dağıtılacak lotlarda toplamda ''60,000,000'' lot dağıtılacak.

    Katılımevim halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    Katılımevim şirketi borsada '''KTLEV'' kodu ile işlem görecek.
    Katılımevim halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
    Katılımevim halka arzında payların yüzde ''25'' i halka açık olacaktır.
    Katılımevim halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
    Katılımevim halka arz fiyatı ''13,43'' Lira olacaktır.

    FORTE HALKA ARZ DETAYLARI

    Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz tarihinin 8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.

    Forte Teknoloji halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    Forte Teknoloji şirketi borsada '''FORTE'' kodu ile işlem görecek.
    Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
    Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.
    Forte Teknoloji halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
    Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''12,12'' Lira olacaktır.

        HAZİRAN HALKA ARZ TAKVİMİ 2023

        PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

        Pasifik Eurasia Lojistik, 6-7 Haziran tarihlerinde arz edilecek. Paylar, 25 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

        A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

        A1 Capital halka arzı, 7-9 Haziran tarihlerinde arz edilecek. Paylar, 25 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar, bireysel yatırımcılarla şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.

        FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

        Forte Bilgi İletişim halka arzı, 8-9 Haziran tarihlerinde arz edilecek. Paylar, 12,12 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.
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        Haberler Ekonomi Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verecek? HAZİRAN 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Alcas, Forte, A1 Capital...
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