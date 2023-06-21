Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.06.2023 13:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2023 13:16
    ABONE OL

    2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? Bakan duyurdu: Sıfır araç fiyatını geçemeyecek! Son dakika 2. el otomobil fiyatları ne kadar oldu?

    Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat araç fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, internet ortamında satılan 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyeceğini duyurdu. 2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? Son dakika 2. el otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    2. el araç fiyatları düştü mü son dakika?

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yükselen ikinci el araç fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceğini ifade etti. Peki, 2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? İşte detaylar...

    "İLGİLİ İNTERNET SİTELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

    Yaptığı açıklamada Bakan Bolat, konuyla ilişkili tüm online satış yapan platformlarla görüşüldüğünü ifade ederek, "Etkisini görmemiz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.

    '6 AY 6 BİN KİLOMETRE' KISITLAMASI BUGÜN UZATILMIŞTI

    Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan Twitter paylaşımında, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının 6 ay boyunca uzatıldığı açıklanmıştı.

    DENETİMLER SÜRÜYOR

    Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

    Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

        AKSESURLARDA FAHİŞ FİYAT

        Sıfır otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.

        Çip krizi sebebiyle yükselen araba fiyatları talep artışının da eklenmesiyle birlikte uçuşa geçti. Sıfır arabada yaşanan tedarik sıkıntısı ikinci el araba fiyatlarını da arttırdı. Pandeminin patlak vermesiyle de beraber araba fiyatları cep yakacak seviyeye geldi.

        ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Yapılacak düzenlemelerle hızlı fiyat artışları durarak fiyatlandırmaların olması gerektiği seyirde devam etmesi bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Mehmet Şimşek’ten HDP açıklaması
        Haberler Ekonomi 2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? Bakan duyurdu: Sıfır araç fiyatını geçemeyecek! Son dakika 2. el otomobil fiyatları ne kadar oldu?
            loading
            SON DAKİKA