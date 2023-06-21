2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? Bakan duyurdu: Sıfır araç fiyatını geçemeyecek! Son dakika 2. el otomobil fiyatları ne kadar oldu?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yükselen ikinci el araç fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceğini ifade etti. Peki, 2. el araç fiyatları düştü mü son dakika? İşte detaylar...
"İLGİLİ İNTERNET SİTELERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ"
Yaptığı açıklamada Bakan Bolat, konuyla ilişkili tüm online satış yapan platformlarla görüşüldüğünü ifade ederek, "Etkisini görmemiz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" dedi.
'6 AY 6 BİN KİLOMETRE' KISITLAMASI BUGÜN UZATILMIŞTI
Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan Twitter paylaşımında, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının 6 ay boyunca uzatıldığı açıklanmıştı.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.
Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.