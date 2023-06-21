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    • Ekonomi
    • 21.06.2023 16:52
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    • 21.06.2023 16:53
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    1999 öncesi 2000 sonrası girişlilere erken emeklilik şansı verildi! 1800-3600-4800 gün primle hesap yeniden yapıldı

    Emekli olmak çalışan birçok insanın hayalidir. Kısmi emeklilik ve prim indirimleri gibi yöntemler az primle emekli olma imkanı sağlayabiliyor. Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi. Öte yandan fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor.

    1800-3600-4800 gün primle yeni hesap yapıldı!

    Erken emeklilik için sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan bulunuyor. Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bu yol ile bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor.

    10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

    Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak.

    İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

        Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.

        12.5 YIL İLE EMEKLİLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

        8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

        BAĞ-KUR'LULARDA TAM EMEKLİLİK GİBİ KISMİ EMEKLİLİK ŞARTI DA DEĞİŞECEK Mİ?

        Hazırlıkları başlayan Bağ-Kur reformu kapsamında bu konuda bir müjde bekleniyor. Reform ile küçük esnafın çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

            5400 prim günüyle (15 yıl) yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin de reform kapsamında 4500 güne (12.5 yıla) çekilmesi bekleniyor.

            Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Tabii burada da yine yasayla belirlenmiş yaş şartını tamamlamak gerekecek.
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            Benim Güzel Ailem
            Haberler Ekonomi 1999 öncesi 2000 sonrası girişlilere erken emeklilik şansı verildi! 1800-3600-4800 gün primle hesap yeniden yapıldı
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