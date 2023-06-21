1800-3600-4800 gün primle yeni hesap yapıldı! 1999 öncesi 2000 sonrası girişlilere erken emeklilik piyangosu vurdu

Erken emeklilik için sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim yetiyor. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan bulunuyor. Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bu yol ile bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor.