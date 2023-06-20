Haziran ayı temettü takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Birçok şirketten peş peşe kar payı dağıtımı müjdesi verildi. Peki, hangi şirketler temettü verecek? Haziran temettü takvimi...
ŞOK MARKET
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) firması Genel Kurulunda Aldığı Nakit Kar Payı Dağıtım Kararını Bugün (06.06.2023) Açıkladı.
Firma, hissedarlara toplam brüt 300 milyon TL nakit kâr payı olarak dağıtacak. Ödeme 31.12.2023'e kadar Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte gerçekleşecek. Firma tarafından, ödenecek olan nakit kar payı dağıtımı hissedarlara brüt % 50,56 oranında ve net % 45,50 oranında olmak üzere, toplamda net 270 milyon TL olacak. 1 TL nominal değerde hisse senedine brüt % 50,56 oranında ve 0,50 TL brüt; net % 45,50 oranında ve 0,45 TL tutarında nakit temettü ödenmesi yapılacak.
AHGAZ TEMETTÜ
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) firması bugün (06.06.2023) Bedelsiz Sermaye Artırımı ile Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtım İşlemlerine Başlıyor.
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. firması 2 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. 01.06.2023'te SPK'dan alınan onay sonrasında ise bugün (06.06.2023) firma hissedarları için bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanımı başlıyor. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı % 1150 oluyor. 2,3 milyon TL tutarındaki iç kaynaklardan alına pay emisyon priminden karşılanıyor.
SONME TEMETTÜ
Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) firması Genel Kurulunda Aldığı Nakit Kar Payı Dağıtım Kararını Bugün (06.06.2023) Açıkladı.
Firma, hissedarlara toplam brüt 12 milyon TL nakit kâr payı olarak dağıtacak, ödeme iki taksitte gerçekleşecek. Firma tarafından, iki taksitte ödenecek olan nakit kar payı dağıtımı toplamda hissedarlara brüt % 16,21 oranında ve net % 14,59 oranında olmak üzere, toplamda net 10,8 milyar TL olacak.