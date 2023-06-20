SGK uzmanı müjdeyi bizzat paylaştı! 2000-2008-2015 arası işe girenler 10-15 yıl primle erken emeklilik için onay verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkı arayan bireyler için belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda bir fırsat sunuyor. Bu fırsat kişinin sigorta başlangıç tarihine göre 10 yıl prim ödeme süresini tamamlamasına bağlı olarak sağlanıyor. SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini belirtiyor. Ancak erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihi oluyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda bazı durumlara özel çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor.
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.