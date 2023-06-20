Aile Bakanı bizzat duyurdu! 4350 TL'lik yardım hesaplara geçiyor: Başvuru için 3 şart var

Destek ödemeleri çeşitli kalemlerde vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara yönelik destek ödemelerini sürdürüyor. Haziran ayının ortalarına gelindiği bugünlerde, bakanlık hesaplara destek ödemelerini aktarmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak bilgi verdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, geçen haftadan itibaren bir destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
HESAPLARA GEÇİYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 448 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.