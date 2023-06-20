5 şartı kapsayan herkese SGK'dan para yardımı müjdesi: 7'den 77'ye herkesi kapsıyor! Unutanın hakkı yanacak

SGK tarafından sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda ailesine maaş bağlanıyor. Hak sahipleri arasında eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da var. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı almak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. SGK emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor.