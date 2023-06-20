5 şartı kapsayan herkese SGK'dan para yardımı müjdesi: 7'den 77'ye herkesi kapsıyor! Unutanın hakkı yanacak

SGK tarafından sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda ailesine maaş bağlanıyor. Hak sahipleri arasında eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da var. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı almak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. SGK emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor.
5 YIL ŞARTI VAR
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.