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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 16:51
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    • 20.06.2023 16:51
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    5 şartı kapsayan herkese SGK'dan para yardımı müjdesi: 7'den 77'ye herkesi kapsıyor! Unutanın hakkı yanacak

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yaparak sosyal güvenlik sistemine katkı sağlıyor. Destek ödemeleri çeşitli kriterlere göre belirlenmekte ve belirli dönemlerde yapılıyor. Bu ödemeler ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlamak amacıyla yapılıyor.  Ödemeler belirli şartları sağlayan vatandaşlara yönelik olarak yapılıyor. Son olarak bir destek ödemesinin en yüksek ödeme tutarı 13 bin TL oldu.

    SGK’dan para yardımı müjdesi!

    SGK tarafından sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda ailesine maaş bağlanıyor. Hak sahipleri arasında eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da var. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı almak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. SGK emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor.

    5 YIL ŞARTI VAR

    Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

    En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

    Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

    Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

        ŞARTLAR BELLİ OLDU

        Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

        Ancak 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

        Ayrıca kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

            DİLEKÇEYLE BAŞVURMAK GEREKİYOR

            Ölen çocuktan dolayı ana ve babaya maaş bağlanması için ölen SSK'lı çocuğun her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması ya da 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi 5 şartı kapsayan herkese SGK'dan para yardımı müjdesi: 7'den 77'ye herkesi kapsıyor! Unutanın hakkı yanacak
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