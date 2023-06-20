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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 12:02
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    • 20.06.2023 12:02
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB FAİZ KARARI ne olacak? 2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı...

    TCMB faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TCMB faiz kararı ne olacak sorusu yer aldı. Peki, TCMB faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

    TCMB faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TCMB faiz kararı ne olacak sorusu yer aldı. Peki, TCMB faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

    Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB FAİZ KARARI ne olacak? 2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı...
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