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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 23:03
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    • 20.06.2023 23:03
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    1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek, Kurban Bayramı'nda verilecek mi?

    Bayram zamanı emeklilere ödenen ikramiye gibi bayram öncesinde öğrencilere 1000 TL verileceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere tartışılan konu için birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında ise öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi sorusu yer aldı. Peki, 1000 TL bayram harçlığı ödenecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı?

    Her sene emekliler için ödenen bayram ikramiyesi sebebiyle öğrenciler de kendilerine herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Öğrencilere bin TL bayram ikramiyesi konusunun sosyal medyada gündem olmaısyla birçok kişi arama motorlarına yöneldi.

    ÖĞRENCİLERE 1.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

    Öğrencilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

    İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."

        AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada gençler için şu müjdeleri vermişti:

        10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

        ''Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız."

        ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI

        "Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.''
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        Haberler Ekonomi 1000 TL öğrencilere bayram harçlığı başvurusu başladı mı? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek, Kurban Bayramı'nda verilecek mi?
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