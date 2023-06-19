Sigorta başlangıcı 1999-2008 arası olanlara erken emeklilik şansı verildi! Başlangıcı 5 yıl öne çekecek! Yaş prim gün SGK tablosu...

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her bir sigorta kolu, erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar içeriyor. Öte yandan bazı meslek gruplarında süre daha az olabiliyor veya emeklilik için farklı bir kriter uygulanabiliyor. Öte yandan 1 milyondan fazla kişiye kapsayan 9000 prim gününün 7200'e çekilmesi hakkında bilgiler akıllara geldi.
5 YIL ÖNE ÇEKECEK
Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.
Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.
Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.