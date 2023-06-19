Haziran 2023 Merkez Bankası faiz kararı için gözler önümüzdeki günlerde PPK toplantısında olacak. Peki, Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? TCMB Haziran ayı faiz beklentisi ne? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre karar 22 Haziran Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacak.
Kararın aynı gün saat 14.00 gibi duyurulacak.
MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.
TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.
YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylelikle Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu. Merkez Bankası'nın eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı'na atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO'su Hafize Gaye Erkan atandı.